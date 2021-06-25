Платформа - VamShop, XT Commerce

После выполнения работ на сервере со стороны хостера перестали корректно работать некоторые скрипты на сайте и перестали корректно выгружаться созданные ранее выггрузки для Prom, Hotline.

Возможные причины ( совпадают по времени с 2 указанными событиями)

1. какие то незначительноые обновления пхп на сервере, но хостер отрицает выполнение работ

2. закончилось свободное место на сервере ? после очистики старых ненужных бекапов наблюдается указанная проблема.

более детально можем расписать потенциальному испонителю .

посмтреть вживую один из багов -

идем сюда

https://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=11063048

жмем купить в 1 клик - получаем зависание формы на стадии "Отправляем...."

изначально єта форма заказ должна відавать красивое подтверждение о приянтии заказа и т.д.

но при том что окно виснет - в админку магазина заказ падает в обычном формате