Требуется сверстать 3 страницы на Vue 3 с изолированной логикой и стилями, выделенными в компоненты. Компоненты должны быть интегрированы в Storybook. Необходима реализация двух палитр цветов для ночного и дневного режимов с использованием SCSS переменных. Работа с API должна быть оформлена через заглушки. Прототип доступен в Adobe XD.
Воостановить корректную работу скриптов и работу выгрузок на маркетпле
Платформа - VamShop, XT Commerce
После выполнения работ на сервере со стороны хостера перестали корректно работать некоторые скрипты на сайте и перестали корректно выгружаться созданные ранее выггрузки для Prom, Hotline.
Возможные причины ( совпадают по времени с 2 указанными событиями)
1. какие то незначительноые обновления пхп на сервере, но хостер отрицает выполнение работ
2. закончилось свободное место на сервере ? после очистики старых ненужных бекапов наблюдается указанная проблема.
более детально можем расписать потенциальному испонителю .
посмтреть вживую один из багов -
идем сюда
https://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=11063048
жмем купить в 1 клик - получаем зависание формы на стадии "Отправляем...."
изначально єта форма заказ должна відавать красивое подтверждение о приянтии заказа и т.д.
но при том что окно виснет - в админку магазина заказ падает в обычном формате
Заявки фрилансеров
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