Требуется удалить анимацию из PHP-скрипта чекера, который использует jQuery для отображения результатов проверки и запуска. Подробности будут предоставлены в личной переписке.
Доработка сайта теннисного клуба на WordPress
Здравствуйте! Нам необходимо восстановить работу системы резервирования кортов теннисного клуба ( https://altair.ws/rezerwacje/ ).
Система самописная (её разработчик пропал и не выходит на связь) Мы не знаем, с чем связан сбой в работе, но по итогу, таблица со списком дат для резервирования не загружается и лоадер постоянно бегает.
Также, мы хотим поставить на главную страницу ( https://altair.ws/ ) слайдер. Тут проблема заключается в том, что плагины (прим. Smart Slider 3) конфликтовали с системой резервирования и страница просто не загружалась.
Итого:
1. Необходимо восстановить работоспособность системы бронирования кортов.
2. Установить на главной странице (с отображением только на главной) слайдер, который бы не конфликтовал с системой бронирования.
Сроки: 4-5 дней.
Сайт находится на нашем тестовом домене, так что все исходники и доступы в наличии.
Ждём Вашего ответа!
Заявки фрилансеров
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