Доработка сайта теннисного клуба на WordPress

Здравствуйте! Нам необходимо восстановить работу системы резервирования кортов теннисного клуба ( https://altair.ws/rezerwacje/ ).

Система самописная (её разработчик пропал и не выходит на связь) Мы не знаем, с чем связан сбой в работе, но по итогу, таблица со списком дат для резервирования не загружается и лоадер постоянно бегает.

Также, мы хотим поставить на главную страницу ( https://altair.ws/ ) слайдер. Тут проблема заключается в том, что плагины (прим. Smart Slider 3) конфликтовали с системой резервирования и страница просто не загружалась.

Итого:

1. Необходимо восстановить работоспособность системы бронирования кортов.

2. Установить на главной странице (с отображением только на главной) слайдер, который бы не конфликтовал с системой бронирования.

Сроки: 4-5 дней.

Сайт находится на нашем тестовом домене, так что все исходники и доступы в наличии.

Ждём Вашего ответа!