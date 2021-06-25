Есть код на сайте, который каждые 30 секунд перезагружает контейнер

Вот контейнер:

Вот скрипт, который делает перезагрузку:

Нужно сделать, чтобы контейнер перезагружался только тогда, когда он находится в зоне видимости браузера, то есть тогда, когда посетитель доскролил до него.

Можно сделать с нуля, или на основе этого кода