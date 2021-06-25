Требуется удалить анимацию из PHP-скрипта чекера, который использует jQuery для отображения результатов проверки и запуска. Подробности будут предоставлены в личной переписке.
Список доработок на сайте автообъявлений
Есть список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).
От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.
Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата
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