Список доработок на сайте автообъявлений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1072 просмотра

Есть список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty).

От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта. Обязательны навыки верстки.

Оплата в Юмани по схеме: Выполнение > Проверка > Оплата

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PHP
4 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад

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Евгений
 
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Был
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