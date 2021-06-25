OcStore 2.3 только для опытных

$69
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1193 просмотра

Здравствуйте!

Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1CfdUivqjuDyhT2FQF-YH_KHghijy5ypy/view?usp=sharing

срок 2-3 дня

ocStore
4 года назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Рушиц
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
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