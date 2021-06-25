Нужен некий аналог бота или кликера, не знаю как правильно назвать. Суть его работы:

- Авторизация на сайте с обходом капчи и использованием прокси

- Кликнуть на определенную кнупку

И так в цикле на множестве аккаунтов.

Как я себе это представляю: открываю софт -> ввожу ссылку -> ввожу количество кликов(1 аккаунт = 1 клик) -> наслаждаюсь результатом.

Остальные мелочи обсудим с исполнителем, рассмотрю все предложения.