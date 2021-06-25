Синхронизация атрибутов Joomla Joomshopping 1C

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1616 просмотров

Joomla 3.9.26

Joomshopping 4.18.5

1С Управление торговлей

Нужно сделать синхронизацию наличия товара на торговых объектах реализованную в Joomshopping через атрибуты, желательно также, чтобы было видно количество каждого размера на определенном торговом объекте.

Более подробное ТЗ могу сбросить в файлом.

Joomla
3 года назад
Ashaurock7
Андрей 
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Был
3 года назад

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Георгий
 
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