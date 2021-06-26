Back-end разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка812 просмотров

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Что мы ждем:

• Наличие портфолио;

• Знание технологий: Python, django, Postgres, Flask, SqlAlchemy, Pandas, OracleDB, Docker, Linux;

• Опыт работы с базой данных PostgreSQL ;

• Опыт работы с nginx.

Что мы предлагаем:

• Возможность профессионального и карьерного развития;

• Фиксированный оклад в зависимости от уровня квалификации + годовой бонус;

• Проектная, удаленная работа.

Указать (на почту [email protected]):

- Кейсы + ссылки на биханс и др.,

- Страна проживания,

- Часовой пояс.

DjangoDockerFlaskLinuxNginxPostgreSQLPython
4 года назад
dimon1234532145
Дмитрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Турпал
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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