Требуется разработать бота для сайта, который будет проходить авторизацию с обходом капчи и использовать прокси. Бот должен кликать на определенную кнопку в цикле для нескольких аккаунтов. Необходимо предусмотреть ввод ссылки и количества кликов. Обсуждение деталей с исполнителем.