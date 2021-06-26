Необходимо реализовать синхронизацию наличия товаров в Joomshopping через атрибуты с 1С Управление торговлей. Требуется отображение количества каждого размера товара на торговых объектах. Подробное ТЗ доступно в файле.
Back-end разработчик
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Что мы ждем:
• Наличие портфолио;
• Знание технологий: Python, django, Postgres, Flask, SqlAlchemy, Pandas, OracleDB, Docker, Linux;
• Опыт работы с базой данных PostgreSQL ;
• Опыт работы с nginx.
Что мы предлагаем:
• Возможность профессионального и карьерного развития;
• Фиксированный оклад в зависимости от уровня квалификации + годовой бонус;
• Проектная, удаленная работа.
Указать (на почту [email protected]):
- Кейсы + ссылки на биханс и др.,
- Страна проживания,
- Часовой пояс.
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