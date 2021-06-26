Необходимо реализовать синхронизацию наличия товаров в Joomshopping через атрибуты с 1С Управление торговлей. Требуется отображение количества каждого размера товара на торговых объектах. Подробное ТЗ доступно в файле.
Разработка CRM
Здравствуйте! Меня Александр зовут. Интересует вопрос возможности разработки продукта, способного обеспечить поиск клиентов в сфере энергоконсалтинга. Возможно на базе действующей подходящей для этой цели системы. Наши потенциальные клиенты - это предприятия- потребители от 100 кВт/ч электроэнергии в месяц до гигаваттов. Компании - застройщики. Любой бизнес сейчас не обходится без потребления электроэнергии. Задача найти возможность выявления потенциальных клиентов по запросам о подключении к электросетям, выбора гарантированного поставщика энергии, подача запросов в сетевые компании об увеличении потребляемой мощности, компании, которые ищут возможность оптимизации энергозатрат и снижения цены за 1 кВт/ч для предприятий. Также, найти возможность поиска энергоёмких предприятий, с высокими энергозатратами. Возможность делать рассылки информации на электронные почты таких компаний. Другими словами настроить парсинг.
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