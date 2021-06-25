На этом сайте - https://lifehacker.ru/otsloenie-setchatki/ блок в сайдбаре залипает и он у них перезагружается, причем только когда в зоне видимости. Вот этот блок - https://yadi.sk/i/vhizjVvuTSLyiQ

Удастся у них код, который перезагружает рекламу, скопировать и адаптировать для моего сайта?

Нужно перезагружать мой контейнер. в зоне видимости.