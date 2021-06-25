Скопировать код с сайта для перезагрузки блока

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

На этом сайте - https://lifehacker.ru/otsloenie-setchatki/ блок в сайдбаре залипает и он у них перезагружается, причем только когда в зоне видимости. Вот этот блок - https://yadi.sk/i/vhizjVvuTSLyiQ 

Удастся у них код, который перезагружает рекламу, скопировать и адаптировать для моего сайта?

Нужно перезагружать мой контейнер. 

в зоне видимости.

4 года назад
master290988
Алексей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Хороший заказчик, чётко поставлена задача и незамедлительная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

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Si6aClo
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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