Платёжка для казино онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1197 просмотров

Добрый вечер! В общем есть казино без лицензии, стоит платёжка от фрикассы, но депозит с карты не работает, и много клиентов теряем... Откликнитесь те, кто знает хорошую платежную систему, которая будет работать с казино без лицензии!

4 года назад
guest_16191708844847
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Заявки фрилансеров

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