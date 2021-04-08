Качество и ответственность!
Администрирование, доработка, исправление и улучшение функциональности вашего сайта. Подъём и настройка сервера с нуля. Установка и настройка панелей управления сервера. Перенос и подключение сайтов. Поиск и исправление ошибок сайта.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг компании по производству ПВХ-конструкций83 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
19 дней назад
Подключить оплату
— новый отзыв
Работа выполнена в полном объёме, все хорошо.
Ответный отзыв
С Полиной прияно работать, всё прошло отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
21 день назад
Установить ISP
— новый отзыв
Работа была выполнена быстро и без лишних вопросов. Буду обращаться.
Ответный отзыв
Спасибо Максиму, приятно работать.
$13
10 баллов
2 года назад
Очень деликатный и клиентоориентированный специалист, всегда на связи, всегда развернутые и доходчивые ответы. И самое главное профессионализм, абсолютно все выполнил по максимуму, можно легко сказать что больше того о чем договаривались, так же объяснил как что и куда. Спасибо огромное еще раз, 100% будем обращаться.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству и общению с Борисом. Приятен в общении, понятно изЪясняет задание, всегда на связи. С удовольствием отвечу на следующие заявки.
$100
10 баллов
3 года назад
Задание выполнено. Всем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
3 года назад
Мой заказ был выполнен отлично. Рекомендую для разработки под В будущем намерен продолжать сотрудничество. Спосибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству с данным заказчиком! Приятный в общении, даёт чёткие указания, всегда отвечает на заданные вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую!