bleih

Евгений bleih

 
40 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
онлайн
7 отзывов
2 новых
Качество и ответственность!

Администрирование, доработка, исправление и улучшение функциональности вашего сайта. Подъём и настройка сервера с нуля. Установка и настройка панелей управления сервера. Перенос и подключение сайтов. Поиск и исправление ошибок сайта.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$30
10 баллов
19 дней назад
Подключить оплату
новый отзыв
Работа выполнена в полном объёме, все хорошо.
С Полиной прияно работать, всё прошло отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
$5
10 баллов
21 день назад
Установить ISP
новый отзыв
Работа была выполнена быстро и без лишних вопросов. Буду обращаться.
Спасибо Максиму, приятно работать.
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pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$13
10 баллов
2 года назад
VestaCP нужно залить phpmyadmin и roundcube
Очень деликатный и клиентоориентированный специалист, всегда на связи, всегда развернутые и доходчивые ответы. И самое главное профессионализм, абсолютно все выполнил по максимуму, можно легко сказать что больше того о чем договаривались, так же объяснил как что и куда. Спасибо огромное еще раз, 100% будем обращаться.
Очень рад сотрудничеству и общению с Борисом. Приятен в общении, понятно изЪясняет задание, всегда на связи. С удовольствием отвечу на следующие заявки.
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cosmogalaxy
Роман 
54 годаВьетнам
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Возврат 5% от каждой покупки
Задание выполнено. Всем доволен. Рекомендую.
Приятный в общении человек, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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guest_16162954341883
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта на Django и PostgreSQL типа блог
Мой заказ был выполнен отлично. Рекомендую для разработки под В будущем намерен продолжать сотрудничество. Спосибо за хорошую работу.
Очень рад сотрудничеству с данным заказчиком! Приятный в общении, даёт чёткие указания, всегда отвечает на заданные вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую!
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