Очень деликатный и клиентоориентированный специалист, всегда на связи, всегда развернутые и доходчивые ответы. И самое главное профессионализм, абсолютно все выполнил по максимуму, можно легко сказать что больше того о чем договаривались, так же объяснил как что и куда. Спасибо огромное еще раз, 100% будем обращаться.