Важно! Бюджет окончательный, не нужно подавать заявку с бОльшим бюджетом

Функционал примитивный, нужно проходиться по всем файлам в фолдерах и сабфолдерах и выполнять поиск/замену:

(?is)]*>(.*?)

меняем на $1

Ну или любую другую вашу команду, я просто привел пример. Главное, чтобы детектились ссылки, проставленные невалидно, на нескольких строках и т.д

Ну т.е. по факту удаляем активную ссылку, оставляя только анкор.

Нужен файл конфига, в котором:

1. указываются расширения файлов, в которых идет поиск (htm, html, php, css, txt). Если расширения нет - значит не трогаем этот файл.

2. указана ссылка на файл txt, в котором указываются домены-исключения:

domain1.net

domain2.com

и т.д., по 1 домену на строчку

Если находим ссылку с этим доменом, но не трогаем ее.

Т.е. работа выглядит так. Я запускаю в консоли скрипт командой наподобие такой:

php script.php /home/sites/myfolder

1. Скрипт создает копию указанной папки /home/sites/myfolder-processed (копируется, разумеется, вся папка целиком, со всеми файлами, не только с теми, в которых будем работать)

2. Отрабатывает в этой папке.

3. После окончания работы в папке запуска создается лог удаленных ссылок, файл должен называться по темплейту myfolder-date-log.txt