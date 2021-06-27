Скачать сайт (шаблон)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки410 просмотров

Здравствуйте, нужно скачать шаблон, код со всеми скриптами и материалами, подобрать русский шрифт идентичный, список странниц относительно меню ниже

1. Главная - https://themecrafter.com/parezy/demo1/

2. О нас - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-history/

3. Услуги - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-projects/

4. Команда - https://themecrafter.com/parezy/demo1/team-style-1/

5. Цены - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-pricing/

6. Контакты - https://themecrafter.com/parezy/demo1/contact-us/

Получается скачать 6 странниц, связать их с помощью меню, и показать в коде где изменять текст (просто путь показать и все)

Почему просто скачать и связать, нужно для презентации проекта, если бюджет выделят нужен будет полноценный сайт

4 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад

Выбранный исполнитель

alex_web_dev
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$27
3 дня
Максимально быстро и профессионально. Обязательно буду обращаться. Спасибо большое.
Отличный заказчик - четкое т.з., быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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alex_web_dev
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