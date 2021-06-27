Здравствуйте, нужно скачать шаблон, код со всеми скриптами и материалами, подобрать русский шрифт идентичный, список странниц относительно меню ниже

1. Главная - https://themecrafter.com/parezy/demo1/

2. О нас - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-history/

3. Услуги - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-projects/

4. Команда - https://themecrafter.com/parezy/demo1/team-style-1/

5. Цены - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-pricing/

6. Контакты - https://themecrafter.com/parezy/demo1/contact-us/

Получается скачать 6 странниц, связать их с помощью меню, и показать в коде где изменять текст (просто путь показать и все)

Почему просто скачать и связать, нужно для презентации проекта, если бюджет выделят нужен будет полноценный сайт