Требуется интеграция скриптов Google и Яндекс Метрики в систему MODX для отслеживания целей и конверсий. Необходимо правильно настроить скрипты для корректного сбора данных.
Скачать сайт (шаблон)
Здравствуйте, нужно скачать шаблон, код со всеми скриптами и материалами, подобрать русский шрифт идентичный, список странниц относительно меню ниже
1. Главная - https://themecrafter.com/parezy/demo1/
2. О нас - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-history/
3. Услуги - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-projects/
4. Команда - https://themecrafter.com/parezy/demo1/team-style-1/
5. Цены - https://themecrafter.com/parezy/demo1/our-pricing/
6. Контакты - https://themecrafter.com/parezy/demo1/contact-us/
Получается скачать 6 странниц, связать их с помощью меню, и показать в коде где изменять текст (просто путь показать и все)
Почему просто скачать и связать, нужно для презентации проекта, если бюджет выделят нужен будет полноценный сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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