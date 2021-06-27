Требуется разработать программу для парсинга категорий на сайте OpenCart 3.0. Программа должна добавлять товары от европейского донора с машинным переводом, а также удалять размеры и цвета, если они отсутствуют. Важно, чтобы товары добавлялись с фильтрами: размер, цвет, бренд и т.д. Укажите стоимость выполнения работы.