Разработайте консольный PHP скрипт, который будет проходить по всем файлам в указанной папке и выполнять поиск/замену некорректных ссылок. Скрипт должен поддерживать конфигурационный файл для указания расширений файлов и доменов-исключений. После работы создается лог удаленных ссылок.
Доработать кастомный Gutenberg-блок (Wordpress)
Привет!
У нас есть кастомный Gutenberg-блок с листингом предложений, фильтрами и сортировкой (скрин 1). Сейчас пользователь может взаимодействовать со всем этим через UI. Но нет возможности предустанавливать значение фильтров и других опций для этого блока из админки.
Задачи
Нужно добавить возможность предустановки географии поиска в этом Gutenberg-блоке:
- Добавить к Gutenberg-блоку опцию (должна отображаться в разделе "Блок" при редактировании поста) для предустановки значения фильтра "География поиска" (скрины 2.1 и 2.2).
- Связать значение этой опции со значением в соответствующем поле постов из CPT (скрин 3) - если в посте задано значение, оно же автоматом проставляется в опции блока.
Уточнения
• CMS Wordpress;
• Gutenberg-блок реализован на React;
• блок с адаптивной версткой под 3 брейкпоинта: 320px, 768px, 1140px
• в конструкторе страницы блок отображается как серая заглушка - чтобы просто выбрать расположение блока относительно остального контента на странице. Всё, что касается этого блока, находится в отдельном плагине. Там своя сборка, отдельная от сборки фронтенда сайта;
• все фильтры и сортировка блока работают на бэке, фронт же только отправляет запрос к API (rest api), читает ответ и выводит в UI;
• под посты с этим кастомным блоком сделан отдельный CPT;
• для каждого поста в CPT задано свое значение поля для фильтра "География поиска".
⚙️ Стек необходимых технологий
react, js/jquery, scss, html, git, gulp, wordpress
Интересны предложения людей, которые хорошо разбираются в React и Gutenberg-блоках.
Заявки фрилансеров
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