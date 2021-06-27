Привет!

У нас есть кастомный Gutenberg-блок с листингом предложений, фильтрами и сортировкой (скрин 1). Сейчас пользователь может взаимодействовать со всем этим через UI. Но нет возможности предустанавливать значение фильтров и других опций для этого блока из админки.

 Задачи

Нужно добавить возможность предустановки географии поиска в этом Gutenberg-блоке:

Добавить к Gutenberg-блоку опцию (должна отображаться в разделе "Блок" при редактировании поста) для предустановки значения фильтра "География поиска" (скрины 2.1 и 2.2).

Связать значение этой опции со значением в соответствующем поле постов из CPT (скрин 3) - если в посте задано значение, оно же автоматом проставляется в опции блока.

 Уточнения

• CMS Wordpress;

• Gutenberg-блок реализован на React;

• блок с адаптивной версткой под 3 брейкпоинта: 320px, 768px, 1140px

• в конструкторе страницы блок отображается как серая заглушка - чтобы просто выбрать расположение блока относительно остального контента на странице. Всё, что касается этого блока, находится в отдельном плагине. Там своя сборка, отдельная от сборки фронтенда сайта;

• все фильтры и сортировка блока работают на бэке, фронт же только отправляет запрос к API (rest api), читает ответ и выводит в UI;

• под посты с этим кастомным блоком сделан отдельный CPT;

• для каждого поста в CPT задано свое значение поля для фильтра "География поиска".

⚙️ Стек необходимых технологий

react, js/jquery, scss, html, git, gulp, wordpress

Интересны предложения людей, которые хорошо разбираются в React и Gutenberg-блоках.