React JS: Калькулятор пластиковых окон

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Закрыт3 заявки636 просмотров

Здравствуйте!

Нужно разработать калькулятор пластиковых окон используя Next JS (ReactJS).

Калькулятор должен быть реализован на отдельной странице.

Конфигурация и константы в отельном файле json.

Пример как должно выглядеть: https://bit.ly/2UbSfNq

Жду вопросы и предложения по цене и срокам.

JavaScript
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zvnman
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