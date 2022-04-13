Разработайте консольный PHP скрипт, который будет проходить по всем файлам в указанной папке и выполнять поиск/замену некорректных ссылок. Скрипт должен поддерживать конфигурационный файл для указания расширений файлов и доменов-исключений. После работы создается лог удаленных ссылок.
Разработка визуального редактора для детей на JS
Добрый день!
По данной ссылке лежит макет визуального редактора:
https://www.figma.com/proto/mKwa5HPZMhJ2q5UivkOA0D/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0?page-id=0%3A1&%3Bnode-id=1%3A2&%3Bviewport=503%2C329%2C0.1363203078508377&%3Bscaling=scale-down&scaling=fit-width&node-id=1%3A2
Нужно создать сам редактор на JS. Функционал редактора виден по макету - листание страниц с заданиями, 3 инструмента редактирования, кнопка отмены последнего действия, выбор цвета из палитры и т.д. Детали можем подробно обсудить после выбора исполнителя.
Сама область редактора выделена рамкой (там, где динозавр) и должна быть реализована через Canvas. Все изображения в векторе.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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