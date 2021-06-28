Требуется доработка сайта на платформе Wordpress. Описание проблемы будет предоставлено заинтересованным исполнителям. Ищем специалиста с опытом работы с Wordpress для решения задачи.
Нужна помощь по бэкенду, Уии2
https://docs.google.com/document/d/1dLfWUSxJLCAdP48K1lDGhg3tMGPojPtw9jWz-mNHh5o/edit
тз давайте обсудим в тлг
Заявки фрилансеров
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