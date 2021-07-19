Сделать парсер stackoverflow.com

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Закрыт6 заявок1748 просмотров

Нужно написать парсер stackoverflow.com (на PHP), который будет парсить все вопросы и ответы, переводить их на русский язык и добавлять в базу. На выходе должен появиться сайт на подобие fooobar.com/

Т3 https://docs.google.com/document/d/1y99J6q_PVoGbc7UM5QnWQdHQb7TZwCHZ9---34pB3D0/edit?usp=sharing

PHP
4 года назад
Able2Know
Антон 
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Выбранный исполнитель

zer0code
Арсен 
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Очень профессиональный фрилансер ,можно договорится и реализовать проект оговоренный. Качество выполнения на высоте. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Все нормально. Оплату получил. Антон всегда на связи. Рекомендую

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