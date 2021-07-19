Нужно написать парсер stackoverflow.com (на PHP), который будет парсить все вопросы и ответы, переводить их на русский язык и добавлять в базу. На выходе должен появиться сайт на подобие fooobar.com/

Т3 https://docs.google.com/document/d/1y99J6q_PVoGbc7UM5QnWQdHQb7TZwCHZ9---34pB3D0/edit?usp=sharing