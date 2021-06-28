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Закрытнет заявок619 просмотров

Требуется на php собрать методы

удаления и создания DNS записей

https://cloud.google.com/dns/docs/reference/v1/resourceRecordSets/create

https://cloud.google.com/dns/docs/reference/v1/resourceRecordSets/delete

PHP
4 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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