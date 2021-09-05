toshidesign

Антон toshidesign

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Добрый день, друзья. 

Я занимаюсь: 

• веб-дизайном; 

• версткой сайтов; 

• Разработкой логотипов; 

• Дизайном листовок, баннеров, каталогов; 

• Иллюстрацией; 

Увлечен всем что касается графического дизайна. 

Что вы получите: 

• Полное погружение в вашу проблему; 

• На связи 24/7; 

• Первые решения за сутки; 

• План работы над проектом и ежедневный отчет; 

• Поддержку после передачи проекта. 

Интересно? 

Пишите [email protected]

Мессенджеры: +79643746837.