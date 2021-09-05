Добрый день, друзья.
Я занимаюсь:
• веб-дизайном;
• версткой сайтов;
• Разработкой логотипов;
• Дизайном листовок, баннеров, каталогов;
• Иллюстрацией;
Увлечен всем что касается графического дизайна.
Что вы получите:
• Полное погружение в вашу проблему;
• На связи 24/7;
• Первые решения за сутки;
• План работы над проектом и ежедневный отчет;
• Поддержку после передачи проекта.
Интересно?
Пишите [email protected].
Мессенджеры: +79643746837.
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