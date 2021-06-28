Необходимо изменить заголовок на сайте, работающем на Битриксе. Заголовок 'Виды деятельности' нужно заменить на 'Услуги и решения' на главной странице и в навигации. Предполагается, что задача займет не более часа. В случае сложности обсуждение возможно.