Необходимо сверстать дизайн статей и настроить WooCommerce для интеграции карточек товара. Задача включает автоматическую генерацию содержания на основе заголовков и характеристик товара, возможность подтягивания данных из карточек товара в статьи и настройку визуальных элементов. Дизайны и макеты будут предоставлены после выбора исполнителя.
Программировать сайт на PHP
Есть сайт, - написан на PHP
Работающий проект размещен на сервере -
Нужно вносить правки в код в результате должны получить возможность
- Изменить формы заявок на сайте - таких форм много и они сложные, после заполнения форм они должны отправляться на почту
- Внести изменение в личные кабинеты пользователя - в данный момент пользователь не может изменить свои данные
- Сделать калькулятор который считает по формуле
- Сделать возможность загрузки на FTP файлы через кнопку загрузить и выбор на своем компьютере нужного файла, все файлы по ФТП сейчас закидываются вручную.
Заявки фрилансеров
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