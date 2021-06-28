Программировать сайт на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок794 просмотра

Есть сайт, - написан на PHP

Работающий проект размещен на сервере - 

Нужно вносить правки в код в результате должны получить возможность

  • Изменить формы заявок на сайте - таких форм много и они сложные, после заполнения форм они должны отправляться на почту
  • Внести изменение в личные кабинеты пользователя - в данный момент пользователь не может изменить свои данные
  • Сделать калькулятор который считает по формуле
  • Сделать  возможность загрузки на FTP  файлы через кнопку загрузить и выбор на своем компьютере нужного файла, все файлы по ФТП сейчас закидываются вручную.
Работа будет проходить после ознакомления с ТЗ - только по безопасной сделке.
PHP
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