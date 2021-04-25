Создание сайтов и интернет-магазинов + продвижение

Верстка сайтов HTML5, CSS3(sass, scss). Всегда валидная верстка без ошибок. В работе использую jquery или ванильный javascript в зависимости от пожеланий заказчика.

Разработка на php - итернет магазины, сайты для ресторанов, такси и т.д. + cms WordPress, OpenCart. Подключение платежных систем, написание модулей.

Боты для телеграм.

nikulina-makeup.ru

nikulina-art.ru

tattoo-secrets.ru

atg-apsny.com

candyboobs.ru