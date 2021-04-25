kirillnikulin

Кирилл kirillnikulin

 
42 годаРоссия/Сочи
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов и интернет-магазинов + продвижение

Верстка сайтов HTML5, CSS3(sass, scss).  Всегда валидная верстка без ошибок.  В работе использую jquery или ванильный javascript в зависимости от пожеланий заказчика.

Разработка на php - итернет магазины, сайты для ресторанов, такси и т.д.  + cms WordPress, OpenCart. Подключение платежных систем, написание модулей.

Боты для телеграм. 

nikulina-makeup.ru

nikulina-art.ru

tattoo-secrets.ru

atg-apsny.com

candyboobs.ru

PHPJavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Исправить ошибки в Sitemap и robots.txt
Рекомендую, как грамотного исполнителя. Все сделано очень быстро и профессионально. Будем ещё сотрудничать.
Адекватная постановка задачи, всегда на связи. Будем работать еще
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