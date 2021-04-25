Создание сайтов и интернет-магазинов + продвижение
Верстка сайтов HTML5, CSS3(sass, scss). Всегда валидная верстка без ошибок. В работе использую jquery или ванильный javascript в зависимости от пожеланий заказчика.
Разработка на php - итернет магазины, сайты для ресторанов, такси и т.д. + cms WordPress, OpenCart. Подключение платежных систем, написание модулей.
Боты для телеграм.
Я против войны в Украине!
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Магазин женского белья54 просмотра
- Сайт визажиста50 просмотров
- Сайт строительной компании в Сочи52 просмотра
- Сайт тату салона в Сочи50 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Рекомендую, как грамотного исполнителя. Все сделано очень быстро и профессионально. Будем ещё сотрудничать.
Ответный отзыв
Адекватная постановка задачи, всегда на связи. Будем работать еще