Необходимо разработать функционал, который будет получать данные из календаря Outlook и возвращать массив с информацией о занятости пользователя. Используйте PHP или JavaScript для реализации. При отправке даты на сервер ожидается ответ с часовыми интервалами занятости. Обращение к документации Microsoft может быть полезным.
Создания чата для сайта
Здравствуйте.
Требуется программист для создания чата на socket.io
Дизайн чата есть, шаблон сверстанный
На API используется Express + TypeScript,
База данных - MongoDB,
Клиентская часть написана на Angular 11
Командам (фирмам) просьба не беспокоить. Для отклика на проект напишите, пожалуйста, в сопроводительном тексте слово sky и напишите ваш рейт в час. Так я пойму, что вы не бот.
Заявки фрилансеров
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