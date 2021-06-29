Создания чата для сайта

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Закрыт3 заявки553 просмотра

Здравствуйте.

Требуется программист для создания чата на socket.io

Дизайн чата есть, шаблон сверстанный

На API используется Express + TypeScript,

База данных - MongoDB,

Клиентская часть написана на Angular 11

Командам (фирмам) просьба не беспокоить. Для отклика на проект напишите, пожалуйста, в сопроводительном тексте слово sky и напишите ваш рейт в час. Так я пойму, что вы не бот.

AngularMongoDBTypeScript
4 года назад
Natalya56
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