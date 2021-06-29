Требуется настроить сквозную аналитику Яндекс Метрики для интернет-магазина. Необходимо выполнить интеграцию с Битрикс24 через API и настроить цели для корзины. Возможна работа с инструментом по ссылке.
Функционал получающий данные из календаря Outlook
Реализовать на сайте функционал получающий данные из календаря Outlook и возвращающий массив с данными о занятости пользователя (на php или javascript). т.е я к примеру отправляю на сервер дату а в ответ хочу получить в какие часы пользователь занят. Документация от microsoft (может пригодится)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/graph/outlook-get-free-busy-schedule#example
Заявки фрилансеров
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