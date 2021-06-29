Функционал получающий данные из календаря Outlook

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок460 просмотров

Реализовать на сайте функционал получающий данные из календаря Outlook и возвращающий массив с данными о занятости пользователя (на php или javascript). т.е я к примеру отправляю на сервер дату а в ответ хочу получить в какие часы пользователь занят. Документация от microsoft (может пригодится)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/graph/outlook-get-free-busy-schedule#example

JavaScriptPHP
4 года назад
morfiius
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сквозная аналитика яндекс метрика

    Требуется настроить сквозную аналитику Яндекс Метрики для интернет-магазина. Необходимо выполнить интеграцию с Битрикс24 через API и настроить цели для корзины. Возможна работа с инструментом по ссылке.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Drupal 9. Добавить url в форму

    $10

    Необходимо реализовать передачу URL страницы в форму заказа звонка, созданную с помощью модуля WebForm на Drupal 9. Важно, чтобы в скрытом поле передавался URL страницы, где открылась форма, а не URL самой формы. Это позволит получать ссылку на страницу при просмотре результатов заявок.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Специалист по скриптам PHP

    Необходимо провести анализ скрипта PHP Ska Date на наличие уязвимостей. Ожидается оценка безопасности и выявление потенциальных проблем. Обеспечьте защиту и стабильность работы скрипта.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализации рабочих смен для работников и заданий на них

    $450

    Разработать графический интерфейс для визуализации рабочих смен и заданий, используя данные из API. Интерфейс должен адаптироваться к изменениям входных данных. Реализация проекта на Web React. Полное техническое задание будет предоставлено позже.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция интернет магазин с поставщиком через АРI

    $100

    Необходима интеграция интернет-магазина, разработанного на платформе OpenCart, с поставщиком через API. Ожидается реализация функционала в соответствии с инструкцией по API, предоставленной заказчиком.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать фид для яндекс маркета и озона (маркетплейс)

    Требуется разработка фида в insales для Яндекс Маркета и Ozon для интернет-магазина. Необходимо обеспечить корректную интеграцию и настройку фида для успешной работы на маркетплейсах.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ajax обновление количества в миникорзине Opencart

    Требуется реализовать обновление количества товаров в миникорзине Opencart с помощью AJAX. В данный момент обновление работает только после перезагрузки страницы. Необходимо исправить эту проблему для улучшения пользовательского опыта.

    AJAXOpencart
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программировать сайт на PHP

    Требуется внести изменения в код сайта на PHP. Необходимо изменить формы заявок с отправкой на почту, обновить личные кабинеты пользователей, разработать калькулятор по заданной формуле и реализовать загрузку файлов через FTP. Работа осуществляется по безопасной сделке.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать дизайн статей и настроить WooCommerce

    Необходимо сверстать дизайн статей и настроить WooCommerce для интеграции карточек товара. Задача включает автоматическую генерацию содержания на основе заголовков и характеристик товара, возможность подтягивания данных из карточек товара в статьи и настройку визуальных элементов. Дизайны и макеты будут предоставлены после выбора исполнителя.

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Поменять заголовок сайта на Битриксе

    $21

    Необходимо изменить заголовок на сайте, работающем на Битриксе. Заголовок 'Виды деятельности' нужно заменить на 'Услуги и решения' на главной странице и в навигации. Предполагается, что задача займет не более часа. В случае сложности обсуждение возможно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад