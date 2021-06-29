Реализовать на сайте функционал получающий данные из календаря Outlook и возвращающий массив с данными о занятости пользователя (на php или javascript). т.е я к примеру отправляю на сервер дату а в ответ хочу получить в какие часы пользователь занят. Документация от microsoft (может пригодится)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/graph/outlook-get-free-busy-schedule#example