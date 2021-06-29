Необходимо реализовать передачу URL страницы в форму заказа звонка, созданную с помощью модуля WebForm на Drupal 9. Важно, чтобы в скрытом поле передавался URL страницы, где открылась форма, а не URL самой формы. Это позволит получать ссылку на страницу при просмотре результатов заявок.