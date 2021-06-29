Доработка модуля на сайте недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1158 просмотров

Необходима доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки.

Оплата ЮМани по факту выполнения.

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PHP
4 года назад
den3000
Борис 
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