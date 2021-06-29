Создание сайта по продаже металлопроката

Необходимо разработать функционал, который будет получать данные из календаря Outlook и возвращать массив с информацией о занятости пользователя. Используйте PHP или JavaScript для реализации. При отправке даты на сервер ожидается ответ с часовыми интервалами занятости. Обращение к документации Microsoft может быть полезным.