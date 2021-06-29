Создание сайта по продаже металлопроката

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок778 просмотров

Нужно создать сайт по функционалу аналогичный: https://metalloprokatspb24.ru/

Интересует:

CMS

Стоимость

Сроки

Дизайн будет предоставлен. Нужна будет верстка и программирование. Главное требование, чтобы добавление информации было простое.

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