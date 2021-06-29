Требуется доработка веб-сайта с использованием Vue.js и Django. Задачи будут решаться поэтапно, оплата производится по мере выполнения каждой задачи. Необходимы знания Vue.js и Django для успешного выполнения работы.
Создание сайта по продаже металлопроката
Нужно создать сайт по функционалу аналогичный: https://metalloprokatspb24.ru/
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CMS
Стоимость
Сроки
Дизайн будет предоставлен. Нужна будет верстка и программирование. Главное требование, чтобы добавление информации было простое.
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