Требуется доработка веб-сайта с использованием Vue.js и Django. Задачи будут решаться поэтапно, оплата производится по мере выполнения каждой задачи. Необходимы знания Vue.js и Django для успешного выполнения работы.
Elasticsearch внедрить в проект, начать работу требуется сразу!
Elasticsearch внедрить в проект, начать работу требуется сразу!
сайт на Битрикс, бюджет 400$ - оплата по готовности работ
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