Доброго дня, есть готовый сайт на WordPress нужно подключить API для работы с товарами на стороннем сайте, добавление на наш сайт этих товаров и тд, так же нужно внести небольшие изменения в контент сайта, такие как смена контактных данных и тд. Просьба прописать примерную стоимость услуги и сроки исполнения, будем выбирать.