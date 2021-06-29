Подключение API одного сервиса к сайту, внесение изменений.

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Закрыт4 заявки1360 просмотров

Доброго дня, есть готовый сайт на WordPress нужно подключить API для работы с товарами на стороннем сайте, добавление на наш сайт этих товаров и тд, так же нужно внести небольшие изменения в контент сайта, такие как смена контактных данных и тд. Просьба прописать примерную стоимость услуги и сроки исполнения, будем выбирать.

WordPress
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SergWeb
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