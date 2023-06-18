Web, UX/UI Designer.

Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов. Адаптивный дизайн. Usability анализ 90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.

Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.Я могу гарантировать, что впечатление, которое на ваших клиентов произведёт мой дизайн, закрепит их уверенность в том, что они хотят именно ЭТО и даже готовы расстаться ради этого с деньгами.

На что вы можете рассчитывать?