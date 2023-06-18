Web, UX/UI Designer.
Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов. Адаптивный дизайн. Usability анализ 90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.
Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.Я могу гарантировать, что впечатление, которое на ваших клиентов произведёт мой дизайн, закрепит их уверенность в том, что они хотят именно ЭТО и даже готовы расстаться ради этого с деньгами.
На что вы можете рассчитывать?
- На нешаблонный, оригинальный, но тем не менее удобный и функциональный дизайн (ведь просто красивые картинки - это нежизнеспособно)
- На профессиональный UX - анализ и usability - аудит.
- На разработку дизайна и интерфейса для вашего iPhone, iPad, Mac OS, Windows и Android-приложения.
- На то что Ваши замечания и пожелания будут учтены на любом этапе создания конечного продукта.
- На уместную анимацию, которая будет привлекать, а не раздражать.
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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$15/час
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