SergWeb

Сергей SergWeb

 
33 годаИспания/Малага
5 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Web, UX/UI Designer.

Дизайн сайтов, приложений, интерфейсов. Адаптивный дизайн. Usability анализ 90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.

Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.Я могу гарантировать, что впечатление, которое на ваших клиентов произведёт мой дизайн, закрепит их уверенность в том, что они хотят именно ЭТО и даже готовы расстаться ради этого с деньгами.

На что вы можете рассчитывать?

  • На нешаблонный, оригинальный, но тем не менее удобный и функциональный дизайн (ведь просто красивые картинки - это нежизнеспособно)
  • На профессиональный UX - анализ и usability - аудит.
  • На разработку дизайна и интерфейса для вашего iPhone, iPad, Mac OS, Windows и Android-приложения.
  • На то что Ваши замечания и пожелания будут учтены на любом этапе создания конечного продукта.
  • На уместную анимацию, которая будет привлекать, а не раздражать.
Дизайн сайтаAndroid
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга