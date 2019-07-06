Натяжка на cms WP

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Завершен10 заявок311 просмотров

интегрировать вёрстку на WP с мультиязом

WordPress
6 лет назад
SergWeb
Сергей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
6 лет назад
$800
16 дней
Артем очень пунктуальный исполнитель, сделал все даже раньше сроков, всегда на связи, и сделал все на высшем уровне, работали не впервые и не в последний раз, очень рекомендую.
Работаем второй раз, всё как обычно на высшем уровне, спасибо за интересный таск, было продуктивненько, надеюсь поработаем ещё)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
6 лет назад
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Системы управления (CMS)