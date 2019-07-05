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Перенос сайта и настройка CRM
Задачи:
1. Перенос шаблона из набора шаблонов сайтов "Krayt one" в другую платформу с большим функционалом: возможность регистрации клиента в личном кабинете и оплаты регистрационного взноса.
2. Создание на Нашем сайте личного кабинета с базовым функционалом для работы с клиентами и для их учета
Ссылку на действующий шаблон сайта вышлю дополнительно. Домен еще не приобретался
Заявки фрилансеров
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