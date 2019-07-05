Перенос сайта и настройка CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Задачи: 

1. Перенос шаблона из набора шаблонов сайтов "Krayt one" в другую платформу с большим функционалом: возможность регистрации клиента в личном кабинете и оплаты регистрационного взноса. 

2. Создание на Нашем сайте личного кабинета с базовым функционалом для работы с клиентами и для их учета 

Ссылку на действующий шаблон сайта вышлю дополнительно. Домен еще не приобретался 

6 лет назад
gordiychukserg
77 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров