Перенос сайта и настройка CRM

Задачи:

1. Перенос шаблона из набора шаблонов сайтов "Krayt one" в другую платформу с большим функционалом: возможность регистрации клиента в личном кабинете и оплаты регистрационного взноса.

2. Создание на Нашем сайте личного кабинета с базовым функционалом для работы с клиентами и для их учета

Ссылку на действующий шаблон сайта вышлю дополнительно. Домен еще не приобретался