Цикл вывода постов на Wordpress

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Завершен16 заявок363 просмотра

На нашем сайте на текущий момент используется цикл:

            $args = array( 'posts_per_page' => 30, 'orderby' => 'modified', 'order' => 'DESC', 'paged' => $paged );

            query_posts($args);

            while ( have_posts() ) : the_post();

Который выводит последний измененные статьи на сайте. Проблема в том, что данный цикл выводит и посты которые были только опубликованы.

Задача, настроить цикл таким образом, чтобы выводились только измененные записи, а статьи которые только опубликовались в него не попадали.

WordPress
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
Рекомендую! Доволен результатом, спасибо. Буду дальше сотрудничать
Отличный заказчик, корректно объяснил задачу, и после выполнения сразу же оплатил сделанную работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад