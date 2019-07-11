Цикл вывода постов на Wordpress

На нашем сайте на текущий момент используется цикл:

$args = array( 'posts_per_page' => 30, 'orderby' => 'modified', 'order' => 'DESC', 'paged' => $paged );

query_posts($args);

while ( have_posts() ) : the_post();

Который выводит последний измененные статьи на сайте. Проблема в том, что данный цикл выводит и посты которые были только опубликованы.

Задача, настроить цикл таким образом, чтобы выводились только измененные записи, а статьи которые только опубликовались в него не попадали.