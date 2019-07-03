Создание лэндинг-сайта на базе коммерческого темплэйта Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок169 просмотров

- Установка Joomla на хостинг

- Установка и настройка коммерческого темплэйта Joomla

- Изначально нужно будет организовать звонок, на 20-30 минут чтобы обсудить детали следующего пункта

- Настройка элементов сайта на базе существуещей презентации (в формате PDF) - информация, которая должна быть на сайте, визуально и информационно представлена в презентации, включая дизайн и последовательность элементов. Дополнительно предоставлю фотографии.

Joomla
6 лет назад
m___i___r___a
Мира 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров