m___i___r___a

Мне необходимо установить коммерческий шрифт в Фотошоп 13 на Windows 10. Нужна удаленная установка или подробная работающая инструкция. По стандартной инструкции установить не получается.
- Системное администрирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Мне необходимо установить коммерческий шрифт в Фотошоп 13 на Windows 10. Нужна удаленная установка или подробная работающая инструкция. По стандартной инструкции установить не получается.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $70
- Установка Wordpress на хостинг - Установка и настройка коммерческого темплэйта Wordpress - Звонок 20-30 минут для обсуждения деталей следующего пункта - Настройка элементов сайта на базе существуещей презентации (в формате PDF) ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
- Установка Joomla на хостинг - Установка и настройка коммерческого темплэйта Joomla - Изначально нужно будет организовать звонок, на 20-30 минут чтобы обсудить детали следующего пункта - Настройка элементов сайта на базе ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание одностраничного каталога с фильтром по двум категориям на Joomla, на базе существующей темы Yootheme (покупаю ипредоставляю). Все дизайн и функциональные элементы есть в теме. Что необходимо: - Залить Joomla ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется специалист с хорошим рабочим знанием и опытом Joomla. Новичкам задание к сожалению не подойдет. На существующем сайте необходимо создать новую секцию с тремя категориями. Каждая страница должна содержать условную "таблицу" ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Верстка одного div (графический баннер) непосредственно в css стиле и коде одной страницы. Бюджет 10 USD, предпочтительный способ оплаты - Paypal.Завершен12 лет назад
- $50
Разыскиваю человека который смог бы в Москве 16 мая, с 10 до 12 часов (примерно) переводить с русского на румынский о наоборот; перевод устный. Необходим обычный носитель языка, необязательно профессиональный переводчик.Переводынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо профессионально, аккуратно «вырезать» и отретушировать фотоизображение продукции из фона. От исполнителя обязательно требуется опыт идентичной работы. Оплата переводом Western Union, 100% по итогу работы.Завершен12 лет назад
- $50
Разыскивается переводчик для перевода двух с половиной стандартных страниц формата A4 с румынского на русский. Oбщая лексика. Документы в формате jpeg, перевод нужен в текстовом формате Word.Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Срочно, необходимо настроить работу модуля (слайдшоу) который не работает по какой-то причине. Необходим эксперт с опытом работы с Joomla который сможет решить проблему в сжатые сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо профессионально «вырезать» фотоизображение продукции из фона и обработать контур. Продукция в основном баночная (стекло), контур несложный, изображение в очень высоком разрешении, всего 12 продуктов. Прикладываю похожее изображение для примера. От исполнителя ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо профессионально "вырезать" фотоизображение продукции из фона и обработать контур. Продукция в основном баночная (стекло), контур несложный, изображение в очень высоком разрешении, всего 12 продуктов. Прикладываю похожее изображение для примера. От ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо восстановить потерянный модуль меню в шаблоне Joomla и объяснить как с ним взаимодействовать в будущем. Оплата до 15 долларов, предпочтительный способ оплаты - Paypal.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо точно и аккуратно отрисовать готовое изображение (слово из нескольких букв + небольшой знак).Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется специалист с опытом работы с Joomla, задача - изменение конфигурации макета готового работающего шаблона Joomla. Стоимость работы решается в ходе обсуждения способа решения задачи. Оплата по Western Union.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Необходимо сверстать шаблон рассылки на с учетом поддержки css 6-тью основными почтовыми клиентами (полную информацию по критериям поддержки я предоставляю, русские почтовики не нужны). Шаблон простой, верстка должна учитывать возможность изменения текста для будущих выпусков. ...Завершен14 лет назад
- $70
Требуется верстальщик для блочной, кроссбраузерной, валидной, ie6-совместимой, качественной верстки простого пятистраничного сайта из готового PDS. CMS не требуется. Интересуют только специалисты с опытом создания от 5-ти сайтов. Спасибо.Завершен14 лет назад
- $25
Требуется небольшая работа по настройке магазина работающего на Magento: - Настройка местоположения различных модулей; - Настройка стилей; - Адаптация готовой платежной системы Google Chekout. Предпочтение кандидатам имеющим ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Задача - переодеть существующий работающий сайт на Drupal, есть шаблон, есть краткое ТЗ по структуре. Сроки - три-четыре дня.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад