m___i___r___a

Любовь - супер профи с доскональным знанием своего дела, с терпеливым отношением к заказчику, вниманию к деталям, и чуткостью ко всем пожеланиям и ответственным отношением к срокам. Я всегда очень рада сотрудничеству с ней и искренне рекомендую ее другим проектам. Спасибо!