m___i___r___a

Мира m___i___r___a

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Верстка одного div
CSS
Сотрудничеством остался доволен, чёткое задание, приятное общение и своевременная оплата, не работа, а удовольствие)
Сергей мастерски, профессионально, и, что важно, в рекордно быстрый срок справился с задачей, попутно значительно улучшив предложенное мною решение. Очень приятный опыт общения и полное взаимопонимание. Всячески рекомендую Сергея и обязательно обращусь к нему сама в будущем. Спасибо огромное!
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Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Профессиональная обработка фотоизображений
Сотрудничество прошло на высшем уровне! Заказчик отличный, очень рекомендую.
Любовь - супер профи с доскональным знанием своего дела, с терпеливым отношением к заказчику, вниманию к деталям, и чуткостью ко всем пожеланиям и ответственным отношением к срокам. Я всегда очень рада сотрудничеству с ней и искренне рекомендую ее другим проектам. Спасибо!
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olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Перевод румынский > русский
Очень довольна сотрудничеством с Мирой. Своевременная оплата, вежливое и приятное общение, всё идеально. Выполнять заказы для таких заказчиков как Мира - одно удовольствие!
Профессиональный, точный перевод; отличное, удобное оформление текста; работа выполнена точно в срок. Спасибо, Олеся! Обязательно обращусь к вам снова.
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secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Настроить работу модуля в Joomlа, срочно
Joomla
Приятно было работать с Мирой - оплата без задержек, задание описано понятно и ясно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Сергей быстро и профессионально справился с задачей. Спасибо!
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Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Профессиональная обработка изображений продукции
Мира отличный заказчик! Четко поставленная задача, приятное общение, своевременная оплата. Мне очень понравилось работать с Мирой. Буду ждать новых проектов и новых задач. Удачи!
Невероятно приятно работать с профессионалом: очень качественный уровень исполения, внимательность к каждой детали в поставленной задаче, способность к импровизации для достижения еще лучшего результата, рекордно короткий срок исполнения при максимальном возможном качестве работы. Очень надеюсь на сотрудничество в будущем. Спасибо большое, Любовь!
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