Установка шрифта на Фотошоп

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Мне необходимо установить коммерческий шрифт в Фотошоп 13 на Windows 10. Нужна удаленная установка или подробная работающая инструкция. По стандартной инструкции установить не получается.

6 лет назад
m___i___r___a
Мира 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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