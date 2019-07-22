Установка шрифта на Фотошоп

Есть два сервиса https://zapier.com и TimeDigital CRM. Нужно чтобы средствами этих 2 сервисов настроить рассылку так, чтобы частоту отправки и время отправки писем выбирал сам пользователь. Необходимо позвонить мне по skype и научить,показать что как ...