Настройка графического интерфейса linux

Необходимо настроить графический интерфейс LXDE на базе debian(raspbian) на raspberrypi и превратить его грубо-говоря в киоск. При необходимости можно изменить систему графического интерфейса с LXDE на любую другую, главное, чтобы она была легкой и не загружала систему и работала на raspberrypi.

Задача:

1. Ограничить пользователя от любых действий кроме настройки сети, Wi-Fi, переключения языка, выключения, ввода логина, пароля. Все остальное, включая доступ в консоль, должно быть отключено.

2. После загрузки ввод логина пароля для входа в ОС не нужен.

3. Сразу после загрузки ОС Должно отображаться приложение на весь экран в котором 3 поля ввода "Адрес", «Имя пользователя», «Пароль" и кнопка "Вход".

4. При нажатии на кнопку «Вход» передаются данные и запускается скрипт bash который запускает приложение поверх всех окон. Скрипт должен иметь возможность в одно из текстовых полей вывести сообщение об ошибке подключения в поле для ошибок, и т.п.

5. Управление осуществляется только через ssh. Малинка должна подключаться к серверу ssh. Через который она будет управляться. Ssh должен быть защищён.

6. На панели задач или где-то ещё доступны следующем кнопки с функционалом:

• настройка сети(возможность надстройки ip,dns и тп)

• Подключение по WiFi(подключить / отключить / забыть)

• Смена раскладки (рус/англ)

• Выключение (выключение и перезагрузка)

• Настройка звука (включая выбор устройств воспроизведения и записи)

• Настройка разрешения экрана

7. Никакие другие функции не должны быть доступны, включая нажатия правой кнопкой мыши на панель, при ее присутствии, горячие сочетания клавиш и.т.п.

8. Во вложении картинка примера интерфейса

Данная работа должна быть передана в виде конфигурационных файлов lxde и скриптов при необходимости.

При необходимости доступ к тестовому образу raspberrypi могу предоставить по SSH и vnc.

Бюджет и время исполнения готов обсуждать.