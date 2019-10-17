mfedotov

Михаил mfedotov

 
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex993
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Не работает звук из AUX raspberry pi 3
Михаил четко изложил все требования в ТЗ, вопросов практически не возникло. Оперативно произвел оплату без задержек. Приятный при общении. Рад был взаимодействовать с ним. 5+
Советую как отличного профессионала! Решил проблему которую не могли решить долгое время! Всегда на связи, консультирует по всем вопросам!
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richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$25
10 баллов
4 года назад
Настройка(исправление) обмена между сайтом на битрикс и 1С
Приятно было сотрудничать! Связь и оплата без нареканий! Рекомендую
Специлаист сделал все качественно! Быстро выходит на связь. Все что нужно поправляет. Спасибо! Будем дальше с ним работать!
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DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$31
10 баллов
5 лет назад
Настройка RDP-клиента на Linux + Raspberry Pi 3b+
Спасибо за очередную интересную задачу. Как всегда оплата вовремя.
Рекомендую Дмитрия! Отличный специалист. Очередная задача выполнена на ура!
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DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$31
10 баллов
5 лет назад
Настройка RDP-клиента на Linux + orangePi PC 2
Спасибо за интересные заказы.
Рекомендую Дмитрия как отличного специалиста! Уже нетпервый раз пользуемся его услугами :) все отлично. Спасибо, Дмитрий, за работу :)
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DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$31
10 баллов
5 лет назад
Настройка RDP-клиента на Linux + orangePi
Приятно сотрудничать. Надеюсь на дальнейшую работу.
Рекомендую Дмитрия. Сделал все здорово. Буду дальше с ним работать :)
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