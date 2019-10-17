На fedora31 lxrandr не показывает всех возможных разрешений монитора. Мало того, при смене монитора с 17' на 21', разрешение меняется только через несколько перезагрузок. Необходимо настроить настроить lxrandr чтобы он показывал все возможные разрешения сразу. Необходимо чтобы lxrandr ...
- $10Системное программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
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На Fedora31 используется udiskie для монтирования флешек. Под рутом есть доступ на запись на флешки А под пользователем нет Необходимо сделать чтобы под пользователем был доступ на запись. и дать скрипт как это сделать на других машинках.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
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При пробросе микрофона и на alsa и на pulse квакает звук и, периодически вываливает freerdp проблема наблюдается на Fedora31 Пробовал и встроенный в ноутбук микрофон и гарнитуру подключаемую в jack. Использую freerdp 2.0.0 rc2, так как версии новее ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
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Необходимо брендировать установщик fedora31 anaconda. В данный момент он выполняет все необходимые функции, устанавливая по-умолчанию только то что требуется и выполняя необходимые скрипты kickstart. Необходимо поправить на установочном образе следующие моменты: 1. Во время загрузки anaconda появляется надпись, ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
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На Fedora31 не работает автомонтирование флешек. Необходимо настроить автомонтирование к примеру в /mnt/usb{1,2,3,4} на чтение и запись В системе 2 пользвоателя - root и kiosk Надо чтобы у kiosk был доступ на четние/запись монтированных флешек. Доступ к Fedora31 предоставлю ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо создать инсталляционный образ десктопной ОС Linux, который должен успешно ставиться на любые ПК, в том числе старые (от 1 ГБ ОЗУ). При установке ОС должен ставиться софт киоска. Киоск основан на lxde и tint2 В данный ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на битриксе и php скрипт который выгружает информацию в файл. Необходимо добавить в эту выгрузку реквизит товара, который загружается из 1С - планируется дата поступления. Самостоятельно сделать это не получается 😔Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
через usb-гарнитуру работает. Через "omxplayer -o local filename.mp3" работает вывод на AUX - звук идет. А по-умолчанию из браузера и других приложений не работает. Перековырял все - не получается. [url=https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/audio-config.md]https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/audio-config.md[/url] - делалСистемное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
После заражения вирусами сайта на wordpress все страницы стали с иероглифами. Вроде все очистили, проблема решилась, но сейчас обнаружили что есть остались страницы которые не открываются на сайте. Но в поиске они все-равно с иероглифами. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
После заражения вирусами сайта на wordpress все страницы стали с иероглифами. Вроде все очистили,проблдема решилась, но сейчас обнаружили что есть остались страницы которые не открываются на сайте. Но в поиске они все-равно с иероглифами. Удаляли ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать инсталляционный образ десктопной ОС Linux, который должен успешно ставиться на любые ПК, в том числе старые (от 1 ГБ ОЗУ). При установке ОС должен ставиться софт киоска. В данный момент он в deb-пакетах, и ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать инсталляционный образ десктопной ОС Linux, который должен успешно ставиться на любые ПК, в том числе старые (от 1 ГБ ОЗУ). При установке ОС должен ставиться софт киоска. В данный момент он в deb-пакетах, и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить ежедневные выгрузки xml и .csv c товарами, ценами, фото для загрузки на другие сайты Подробности готов обсудитьСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
1. При удалении с сайта товара он продолжает находиться в поиске по сайту. Причем если искать полное наименование то ничего не находится, а если искать "838" или 152 (цифры из наименования, то находит) 2. на сайт ...1С-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Задача сделать клон программы для ios и android для публикации в appstore и google play и помочь с публикацией, если это сможете сделать. [url=https://github.com/freeotp/freeotp-ios]https://github.com/freeotp/freeotp-ios[/url] [url=https://github.com/freeotp/freeotp-android]https://github.com/freeotp/freeotp-android[/url] Нужно поменять иконку и вверху надпись FreeOTP на другой текст типа "CompanyOTP"Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
На панели tint2 на raspbian на raspberrypi отображается апплет nm-applet для настройки сети. Есть 2 задачи: 1. Убрать из сплывающего меню nm-applet, которые появляется при нажатии на правую кнопку пункт "О программе" 2. Поменять иконку nm-applet во всех ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
На панели tint2 на raspbian на raspberrypi отображается апплет ibus-daemon для того чтобы пользователь видел какой язык используется. Необходимо либо настроить/пересобрать ibus-daemon таким образом чтобы не открывалось меню по правой кнопке мыши. Либо предложить другой виджет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
На raspbian на raspberry pi стоит приложение LXRANDR 0.3.1, но к сожалению оно не отображает весь список возможных разрешений. см. Картинку 1. Необходимо либо написать простейшее приложение с выбором разрешений из списка , как на картинке ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить графический интерфейс LXDE на базе debian(raspbian) на raspberrypi и превратить его грубо-говоря в киоск. При необходимости можно изменить систему графического интерфейса с LXDE на любую другую, главное, чтобы она была легкой и не ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 года назад
При открытии сайта есть возможность выбора города. Сейчас она сломалась. При нажатии на любой город - ничего не меняется нужно исправить.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад