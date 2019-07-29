Улучшить качество загружаемых фотографий ImageMagick

Здравствуйте!

Есть vps сервер с установленной Ubuntu 18. На ней установлен ImageMagick для обработки и сжатий фотографий.

Используются небольшие разрешения (700-800 пикселей), поэтому нужно просто задать по умолчанию настройки для максимального качества изображений.

При заливке фотографий через движок, видно что качество фотографий немного ухудшатся. В движке настроек по сжатию фотографий никаких нету. Сжатие происходит самим ImageMagick.

На разных сайтах пишут что стандартные настройки Quality ImageMagick 85 % от качества (также есть таблица, где говорится что это соответствует 60% от качества Photoshop).

Вообщем задача дать просто инструкцию какие команды вводить в терминал через ssh под рутом чтобы установить высокое качество фотографий для ImageMagick по умолчанию.

Нужна только инструкция, поскольку дать доступ ssh на vps просто не cмогу.

Указывайте пожалуйста цену и сроки.