Улучшить качество загружаемых фотографий ImageMagick

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Здравствуйте!

Есть vps сервер с установленной Ubuntu 18. На ней установлен ImageMagick для обработки и сжатий фотографий.

Используются небольшие разрешения (700-800 пикселей), поэтому нужно просто задать по умолчанию настройки для максимального качества изображений.

При заливке фотографий через движок, видно что качество фотографий немного ухудшатся. В движке настроек по сжатию фотографий никаких нету. Сжатие происходит самим ImageMagick.

На разных сайтах пишут что стандартные настройки Quality ImageMagick 85 % от качества (также есть таблица, где говорится что это соответствует 60% от качества Photoshop).

Вообщем задача дать просто инструкцию какие команды вводить в терминал через ssh под рутом чтобы установить высокое качество фотографий для ImageMagick по умолчанию.

Нужна только инструкция, поскольку дать доступ ssh на vps просто не cмогу.

Указывайте пожалуйста цену и сроки.

Ubuntu
6 лет назад
sparkster_spb
Виталий 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Алексей мгновенно решил очень непростую задачу. Неделю уже ломал голову как можно было это реализовать. В будущем теперь буду иметь ввиду к кому обращаться. Алексей, действительно специалист своего дела. Большое спасибо за проделанную работу.
Отличный заказчик, рекомендую.

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az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
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