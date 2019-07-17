Настройка и администрирование сервера

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Закрыт8 заявок229 просмотров

Добрый день!

Требуется настроить сервер для shared-хостинга, оптимизировать ПО и провести его администрирование (миграция пользователей с другого сервера с проверкой на нагрузки от сайтов).

CentOS 7 / 64

ISPmanager Lite 5

FCGI, NGINX, MySQL (mariadb), PHP

oPCache / Zend

Работа по ssh через jump-сервер.

Огромная просьба: откликаться только опытных системных администраторов linux.

Бюджет: определим в процессе обсуждения проекта, не обижу.

Оплата: Сбербанк, Яндекс.Деньги, WebMoney (R), Qiwi.

CentOSLinuxMySQLNginxPHPISPmanager
6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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