Нужно установить Nginx. ОС на выделенном сервере CentOS 7.3 x86_64 Webuzo Стоит Webzoo панель управления. Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty Работа через клон репозитория. 1. Отдавать 304 ответ заголовка для ...
Настройка и администрирование сервера
Добрый день!
Требуется настроить сервер для shared-хостинга, оптимизировать ПО и провести его администрирование (миграция пользователей с другого сервера с проверкой на нагрузки от сайтов).
CentOS 7 / 64
ISPmanager Lite 5
FCGI, NGINX, MySQL (mariadb), PHP
oPCache / Zend
Работа по ssh через jump-сервер.
Огромная просьба: откликаться только опытных системных администраторов linux.
Бюджет: определим в процессе обсуждения проекта, не обижу.
Оплата: Сбербанк, Яндекс.Деньги, WebMoney (R), Qiwi.
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