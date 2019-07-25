Перенос сайта

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка181 просмотр

Сайт на cs-cart нужно перенести на другой хостинг.

Объем сайта 12 гигов.

6 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Все быстро и профессионально. Однозначно рекомендую.
Оплата, доступы - все четко

Заявки фрилансеров

barsentiy
Арсентий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад