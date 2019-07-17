Nginx + apache2

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Есть два виртуальных машин. В первом крутится nginx, во втором apache2 с сайтом.

Нужно сделать связку nginx проксирование с (192.168.0.1) + на apache2 (192.168.0.2)

Сайты разного рода (apache2, php + htaccess, Yii2, Laravel) 

LaravelNginxPHPYii
6 лет назад
Getlive
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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