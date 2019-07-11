Помощь с сайтом

Вдруг начал выдавать старт рендер 33 секунды сервер дедик то есть ничего оптимизировать не нужно что то с ним произошло может скрипт какой то..... http://webpagetest.org/result/190716_BR_097903f5db21b39366d34f8b7c9b4bef/