Требуется загрузчик для образа ОС на базе Debian

Доброго вечера!

Имеется корпоративный дистрибутив ОС на базе Debian в формате iso. Размер дистрибутива 1.8gb. Дистрибутив планируется устанавливать на внешние SSD диски (объемом 128/256/512gb) для использования на ПК без ОС, т.е. формат использования не liveos, пользователь так же хранит свои файлы на ssd.

Что требуется?

1. Автоматизировать процесс установки образа на SSD трех объемов 128/256/512gb (разбивка диска)

2. Настроить программное шифрование (luks или dmcrypt) с возможностью смены default пароля на пользовательский (есть пара идей)

3. Система будет загружаться как из под чистой системы (bios) так и из под виртуалки, вероятно потребуется загрузчик (если да то предпочтение отдадим refracta + кастомизация небольшая).

Жду ваших предложений. Сроки ограничены. Бюджет ваш.