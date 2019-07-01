Настроить локальный сервер и MongoDB

Решил развернуть свою апишку локально - сделал из ноута сервер.

Развернул API, установил на тот же комп монгу и все заработало - ура!

Я хочу подключится к монге с другого компа в той же сети, но подключение отваливается по таймауту.

Нужна помощь в настройке, а так же проверить пару моментов по безопасности (запретить доступ из вне)

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