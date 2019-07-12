Роутер пробросить порт

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  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки917 просмотров

Есть роутер mikrotik hap ac lite

Хочу пробросить порт, но что-то не получается (скан портов говорит что нет открытых)

Нужна помощь

6 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Terentius
Тимофей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$6
1 день
Молодец!
Ясное ТЗ и отзывчивый заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Terentius
Тимофей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад