Установка CNTK на centOS 7 или Ubuntu 19.04

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки177 просмотров

Установка CNTK CPU на centOS 7 или Ubuntu .  

Подбор и запуск примера скрипта на Python для кластеризации входного текстового массива из 16 колонок.

Результатом будет лог настройки и работающий пример.

Оплата по файту WMR или WMZ на Ваш выбор.

CentOSPythonUbuntu
6 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров