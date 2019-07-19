Доброго вечера! Имеется корпоративный дистрибутив ОС на базе Debian в формате iso. Размер дистрибутива 1.8gb. Дистрибутив планируется устанавливать на внешние SSD диски (объемом 128/256/512gb) для использования на ПК без ОС, т.е. формат ...
Настроить 3 серевера TURN (coturn)
Используем Turn webrtc для своего приложения.
Для увеличения надежности хочется установить пару Coturn(можно другой) на VPS
и либо получать текущую загрузку по каждому,
либо распределять между ними нагрузку.
Нужно настроить 3 серевера coturn c возможностью распределять нагрузку между ними
или возможностью получения загрузки каждого сервера в текущий момент.
Пишите стоиость, срок и как предлагаете реализовать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить Droplet и сайт на DigitalOcean Просьба, пишите только те, кто имеет опыт работы с DigitalOceanЗавершен6 лет назад
Ищу специалиста, который сможет помочь донастроить unix север. На хостинг VDS 4 сайта с вордпресс, один содержит очень много изображений (плюс оптимизированные копии). Изначально администратор настроил и оптимизовал все ,но не было было админки. ...Завершен6 лет назад
Есть роутер mikrotik hap ac lite Хочу пробросить порт, но что-то не получается (скан портов говорит что нет открытых) Нужна помощьЗавершен6 лет назад
- $30
Нужно установить и настроить на сервере видеохостинг peertubeСистемное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить цели в Я.Метрике для сайта planken.info (сайт на Drupal)Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить по выбору исполнителя open source решение видео-наблюдения на Raspberry Pi 3 Model B+ 1Gb (137-3331), ARMv8 1.4GHz, 1GB, HDMI, microSD, Звук, 4USB2.0, LAN. Требования: 1. Возможность работы в режиме мониторинга и записи не ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
Здравствуйте. Был арендован выделенный сервер для сайтов - hetzner.de Сайты туда уже перенесены, но нужно провести настройку сервера. Возьметесь?Завершен6 лет назад
Скачан один из шаблонов Joomla (поколение 3.1.). Была неудачная попытка (по инструкции) установить и настроить дистрибутив движка на оплаченный заранее хостинг с привязанным единственным доменом. Задача: установить и настроить движок на сайт в ...Завершен6 лет назад
Решил развернуть свою апишку локально - сделал из ноута сервер. Развернул API, установил на тот же комп монгу и все заработало - ура! Я хочу подключится к монге с другого компа в той ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад