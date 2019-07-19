Настроить 3 серевера TURN (coturn)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка238 просмотров

Используем Turn webrtc для своего приложения.  

Для увеличения надежности хочется установить пару Coturn(можно другой) на VPS 

и либо получать текущую загрузку по каждому, 

либо распределять между ними нагрузку. 

Нужно настроить 3 серевера coturn c возможностью распределять нагрузку между ними 

или возможностью получения загрузки каждого сервера в текущий момент. 

Пишите стоиость, срок и как предлагаете реализовать.

6 лет назад
yanrad
Ян 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

linuxsys
Максим 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Профессиональный подход! Очень рад сотрудничеством. Максим спасибо большое!
Очень приятно было работать с Яном. Чётко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

linuxsys
Максим 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад